Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di RCTI, Lecce vs Lazio, AC Milan vs Juventus, Inter Milan?

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, saat tampil pada laga Juventus vs AC Milan, di Allianz Stadium, Minggu (10/11/2019). Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI di pekan 31 tengah pekan ini akan diwarnai laga panas Lecce vs Lazio dan AC Milan vs Juventus.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI akan langsung bergulir Rabu (8/7/2020) yang memasuki pekan 31.

Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI akan diwarnai laga panas Lecce vs Lazio dan AC Milan vs Juventus.

Dilansir dari laman Video Streaming RCTI Plus, pertandingan Lecce vs Lazio dan AC Milan vs Juventus bisa disaksikan melalui Live Streaming RCTI Plus.

Belum ada konfirmasi apakah selain melalui Live Streaming RCTI, Lecce vs Lazio dan AC Milan vs Juventus masuk agenda siaran langsung televisi RCTI.

Pertandingan Lecce vs Lazio di Stadion Via del Mare, Selasa (7/7/2020) atau Rabu (8/7/2020) dini hari jadi pembuka jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI.

Live Streaming Lecce vs Lazio bisa disaksikan lewat Live Streaming RCTI Plus mulai jam 00.30 WIB

Setelah itu, laman Streaming Online RCTI Plus langsung menyuguhkan Live Streaming AC Milan vs Juventus.

Live Streaming Milan vs Juventus ini akan dihelat di Stadion San Siro pada pukul 02.45 WIB.

Pada Kamis (9/7/2020) dini hari WIB, jadwal Liga Italia dilanjutkan dengan enam pertandingan.

Pertandingan dibuka pada dua partai yang berlangsung serempak, yakni Fiorentina vs Cagliari dan Genoa vs Napoli, dimulai pukul 00.30 WIB.