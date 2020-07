Lagu Kepastian Jadi Trending, Ade Govinda Bongkar Watak Aurel Hermansyah Saat Lakukan Rekaman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja mengeluarkan single bertajuk Kepastian, Aurel Hermansyah akhirnya berhasil menjadi trending nomor satu di Youtube Indonesia berkat lagu yang diciptakan oleh Ade Govinda tersebut pada Senin, (6/7/2020).

Hebatnya, video klip lagu Aurel Hermansyah ini berhasil menggeser posisi teratas trending Youtube yang diduduki BLACKPINK dengan singlenya berjudul How You Like That. Sebelumnya klip dari grup girls Korea Selatan itu merajai posisi teratas di Youtube Indonesia selama beberapa hari.

Memiliki andil yang besar dalam pembuatan lagu tersebut, Ade Govinda akhirnya buka suara perihal sikap Aurel Hermansyah selama melakukan rekaman hingga berhasil membuat lagunya itu menjadi trending.

Hal tersebut diungkap Ade Govinda melalui sebuah video yang diunggah channel youtube beepdo.com pada Senin (6/7/2020).

"Aurel orang yang cukup mau berusaha buat aku, banyak vokalis yang cepet puas dan dia adalah salah satu penyanyi yang gak cepet puas gitu. Kak aku mau ulang lagi ulang lagi nah itu aku suka sih karena berarti dia memang memikirkan hasil akhir dari si lagu ini kan. Jadi Aurel adalah salah satu orang yang bisa dibilang gak gampang patah semangat sih" ungkap Ade.

Selain memiliki sifat tidak mudah menyerah, Ade juga mengungkap sikap kritis Aurel Hermansyah yang akhirnya membuat lagu ini dapat diselesaikan dan dirilis dengan baik.

"Aurel memang kritis tapi bukan masalah lirik, dia lebih ke yaitu dia take vokalnya, ke aransemennya, yang begitu - begitu sih dia tapi Alhamdulillah semuanya menjadi suatu packaging yang pas sih," ujarnya.

Meski projek tersebut sempat tertunda dalam beberapa bulan akibat proses rekaman yang diharapkan dapat selesai dengan sempurna, Ade mengaku merasa puas dengan lagu tersebut.

"Prosesnya udaH dari tahun lalu sebenernya, tapi ada retake kita belum puas akhirnya ditake lagi Aurelnya juga belum puas gitu loh, jadi ya memang jalannya aja yang bikin baru rilis sekarang," tutur Ade.

Hingga kini Video klip dari lagu Aurel Hermansyah ini pun telah mendapat lebih dari 500 ribu like dan 6 juta lebih penonton.