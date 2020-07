Budidaya Melati di Kabupaten Banjar, Dua Kecamatan Ini Sentra Penghasilnya

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Bunga Melati (Jasminum sambac) berpotensi untuk dikembangkan dan dibudidayakan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Melati dijuluki puspa bangsa, berwarna putih bersih dan memiliki keharuman yang khas.

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penghasil bunga melati, kenanga dan mawar.

Daerah penghasil bunga terdapat di Kecamatan Martapura (Desa Bincau, Desa Labuan Tabu) dan Kecamatan Karang Intan (Desa Karang Intan, Desa Jingah Habang, Desa Pandak Daun).

Potensi sumberdaya bunga hias di lima desa pada Kabupaten Banjar ini cukup besar. Permintaan bunga di dalam maupun di luar kabupaten cukup tinggi. Oleh karena itu, budidaya bunga merupakan peluang usaha yang sangat baik bagi penyerapan tenaga kerja di lokasi tersebut.

• Santri Gontor Terpapar Virus Corona, Bupati Ponorogo Tegaskan Akses Kampus 3 Tertutup untuk Umum

• Gempa Bumi 6,1 SR Guncang Jepara di Jawa Tengah, BMKG Tegaskan Tak Berpotensi Tsunami

• KalselPedia - Baznas Kalsel, Mengenal Lebih Dekat Sejarah dan Para Pengurusnya

• LIVE Mola TV! Jadwal Live Streaming PBSI Home Tournament, Jonatan Christie & Ginting Main

Seorang petani bunga Melati, Achmadi, menyampaikan memiliki lahan seluas 2.890 meter persegi, sedangkan luas lahan keseluruhan di kawasan tersebut berkisar 10 hektar.

"Panen Melati dilakukan setiap pagi (150 gelas) dengan harga 3 ribu - 10 ribu per gelas. Dalam satu hari keuntungan yang diperoleh bisa mencapai Rp 1,5 juta atau rata - rata Rp 4,5 juta per bulan untuk luasan per 3000 meter persegi," ungkapnya Saat ditemui Banjarmasinpost.co.id

Keuntungan ini cukup fantastis dan luar biasa untuk meningkatkan pendapatan petani di lokasi tersebut.

Di samping melati, Kabupaten Banjar juga memiliki beberapa komoditas lain seperti mawar, kenanga dan kantil. Bunga - bunga ini cukup berkembang karena banyak dipergunakan untuk kegiatan adat dan keagamaan setiap hari sehingga ekonomi masyarakat petani semakin meningkat.

(Banjarmasinpost.co.id/Stan)