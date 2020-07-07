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Daftar Harga HP Realme Juli 2020, Realme Narzo 10, Realme C11, Realme X3 SuperZoom, Realme Narzo 10
Daftar Harga HP Realme Juli 2020, Realme Narzo 10, Realme C11, Realme X3 SuperZoom, Realme Narzo 10
BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Daftar Harga HP Realme terbaru di Juli 2020. Setelah Realme Narzo, Realme Narzo 10 dan Realme X3 SuperZoom, pabrikan Realme merilis Realme C11 di Indonesia pada 30 Juni 2020.
Perbandingan Spesifikasi Realme C11, Realme Narzo, Realme Narzo 10 dan Realme X3 SuperZoom lengkap dengan Daftar Harga HP Realme di Juli 2020 tersaji di bagian artikel ini.
Melalui akun Instagram resminya, Realme Indonesia akan memperkenalkan lini terbarunya yang diberi nama Realme C11. Sebelumnya dirilis juga Realme Narzo, Realme Narzo 10 dan Realme X3 SuperZoom, apakah Harga Realme terbaru ini sama?
Melihat dari Harga Realme dan Spesifikasi lengkapnya, dengan chipset MediaTek Helio G35 Realme C11 menyasar kelas menengah.
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Ponsel ini akan hadir dengan dua pilihan warna yakni Hijau dan Abu-abu.
Untuk desain Realme C11 mengusung Geometric Art Design.
Ponsel ini dibekali dengan baterai 5000mAh dengan pengisian 10W.
Ukuran layar Realme C11 ini adalah 6.5 inci dengan resolusi 720 x 1560 pixels, 20:9 ratio.
Ponsel ini ditenagai chipset MediaTek Helio G35 dan dengan sistem operasi Android 10, realme UI 1.0.
Realme C11 ini memiliki kapasitas penyimpanan 32GB dengan dukungan 2GB RAM.
Realme C11
Daftar Harga HP Realme
Realme Narzo
Realme X3 SuperZoom
Realme Narzo 10
Juli 2020
Harga Realme
Rendy Nicko Ramandha
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