Gegara Konten Prank Ditangkap Polisi Oleh Atta Halilintar, Raffi Ahmad Sulit Dapat Visa Amerika

BANJARMASINPOST.CO.ID –Menjadi seorang artis sekaligus Youtuber ternama, Raffi Ahmad seringkali membuat konten kreatif untuk menarik perhatian penontonnya. Di antaranya membikin prank untuk orang-orang terdekat dan temannya.

Namun selain bikin prank, Raffi Ahmad pun kena prank. Bahkan akibat prank yang dilakukan temannya Atta Halilintar berdampak buruk pada citranya saat mengurus visa.

Suami dari Nagita Slavina itu sampai dipersulit saat mengajukan visa ke Amerika lantaran salah satu konten prank ditangkap polisi.

Raffi Ahmad seolah kena batunya. Gegara membikin konten prank ditangkap polisi bersama Atta Halilintar, dia jadi kesulitan.

Hal itu diungkapkan Raffi Ahmad saat berbincang bersama pasangan selebritas Zaskia Sungkar dan Irwansyah di kanal YouTube The Sungkars Family, dikutip Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Pada percobaan pertama, Raffi berhasil dengan mudah mendapatkan visa Amerika Serikat karena menunjukkan foto bersama Hillary Clinton.

Namun, pada percobaan kedua, suami dari Nagita Slavina itu malah dibuat ribet karena konten prank bersama dengan Atta Halilintar.

“Tapi yang kedua zonk? Padahal sudah bilang ‘I am the most famous celebrities,” tanya Zaskia Sungkar di kanal YouTube The Sungkars Family, dikutip Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Raffi menuturkan, saat itu ia baru saja menyelesaikan pembuatan konten YouTube prank ditangkap polisi yang berkolaborasi dengan Atta Halilintar.

“Iya yang kedua zonk, karena memang pas dilihat (cari) Raffi Ahmad yang keluar itu prank yang ditangkap polisi, itu waktu sama Atta Halilintar baru bikin konten prank ditangkap polisi,” ujar Raffi Ahmad.