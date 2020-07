Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di RCTI Malam Ini, Lecce vs Lazio, AC Milan vs Juventus

Penyerang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol ke gawang AC Milan pada laga leg pertama semifinal Coppa Italia, 13 Februari 2020. Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI malam ini Rabu (8/7/2020) dinihari akan menyajikan laga Lecce vs Lazio dan AC Milan vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI malam ini Rabu (8/7/2020) dinihari akan menyajikan laga Lecce vs Lazio dan AC Milan vs Juventus.

Selain melalui siaran langsung televisi, pertandingan Lecce vs Lazio dan AC Milan vs Juventus bisa disaksikan melalui Live Streaming RCTI Plus dan juga Bein Sports 2.

Pertama, Live Streaming Lecce vs Lazio bisa disaksikan lewat Live Streaming RCTI Plus mulai jam 00.30 WIB

Setelah itu, laman Streaming Online RCTI Plus langsung menyuguhkan Live Streaming AC Milan vs Juventus.

Live Streaming Milan vs Juventus ini akan dihelat di Stadion San Siro pada pukul 02.45 WIB.

Pada Kamis (9/7/2020) dini hari WIB, jadwal Liga Italia dilanjutkan dengan enam pertandingan.

Pertandingan dibuka pada dua partai yang berlangsung serempak, yakni Fiorentina vs Cagliari dan Genoa vs Napoli, dimulai pukul 00.30 WIB.

Seusai dua partai itu, laga dilanjutkan dengan empat pertandingan yang juga berlangsung bersamaan.

Empat pertandingan itu adalah Atalanta vs Sampdoria, Bologna vs Sassuolo, AS Roma vs Parma, dan Torino vs Brescia, dimulai pukul 02.45 WIB.

Pada Jumat (10/7/2020) dini hari WIB, jadwal Liga Italia gionarta ke-31 ditutup dengan dua pertandingan.