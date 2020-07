Sentra Bunga Melati di Kabupaten Banjar, Panen dan Penjualan Menurun Drastis Terdampak Covid-19

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Sejak awal Maret lalu saat pendemi Covid-19 melanda negeri, banyak yang merasakan dampaknya tak terkecuali petani bunga mawar dan melati di Kabupaten Banjar.

Petani bunga di Desa Jingah Habang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupatn Banjar, Ana mengatakan ini merupakan pertama dalam sejarah selama 20 tahun menjadi petani bunga, baru kali ini harga bunga mawar dan melati turun drastis bahkan tidak laku.

"Situasinya tidak seperti hari-hari biasanya sebelum ada wabah corona,” kata Ana.

Biasanya setiap hari selalu panen bunga melati dan mawar, untuk dijadikan rangkaian bunga seperti payung kembang, kembang sarai untuk acara adat maupun keagaman.

"Juga kembang barenteng dan kembang tabur untuk wisata religi atau berziarah serta roncean bunga mawar dan melati untuk pernikahan," ungkapnya saat ditemui Banjarmasinpost.co.id

Panen pun tidak menentu bahkan tidak panen sama sekali, karena saat ini tidak adanya orang melaksanakan pernikahan, acara adat, dan keagaman karena ada larangan untuk melaksanakan acara yang mengundang orang banyak dengan tujuan memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Bahkan kubah ulama besar sebagai tempat wisata relegi di Kabupaten Banjar Seperti Guru Sakumpul dan kubah Datu Kelampaian untuk sementara waktu ditutup sampai waktu yang belum ditentukan, hal ini sudah pasti berdampak terhadap usaha tani kami," lanjutnya.

Ia mengungkapkan bahwa sebelum ada pendemi Covid-19 di Kalimantan Selatan, omzet penjualannya sehari mencapai Rp 300 ribu, namun sekarang menurun menjadi Rp 50 ribu itupun kalau ada yang membeli.

"Sebelum pandemi corona harga bunga mawar Rp 100 ribu per kilo gram. Sekarang hanya 32 ribu per kilo gram. Demikian juga harga bunga Melati biasanya tembus Rp 48 ribu per kilo gram sekarang turun menjadi Rp 8.500 per kilo gram,"rincinya.

Dulunya sebelum wabah ini, pedagang rangkaian bunga di Pasar Martapura sangat rame karena kebutuhan masyarakat banjar akan Bunga sangat tinggi. Sebaliknya ,pada saat kondisi sekarang dagangan sepi pembeli.

