Buku Alumni Nicholas Saputra Bikin Lawan Main Dian Sastro Itu Trending Twitter, Ini Isinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Buku alumni Nicholas Saputra mendadak menjadi sorotan warganet di Twitter.

Hal tersebut sampai-sampai membuat lawan main Dian Sastro di film Ada Apa Dengan Cinta itu menjadi Trending di Twitter teratas pada Rabu (8/7/2020) hari ini.

Menelusuri cuitan warganet, rupanya ada yang membagikan buku alumni Nicholas Saputra di Twitter.

Dicuitkan oleh akun @stei2021 yang bertanya ke pengguna Twitter soal alumni favorit ketika di SMA.

Ia juga menyertakan foto masa lalu Nicholas Saputra saat masih bersekolah.

"who is your high school’s most famous alumnus? (siapa alumnus favoritmu di SMA)" tanya akun tersebut.

Lucunya, warganet malah menyoroti kegantengan aktor yang melejit lewat peran Soe Hok Gie di film Gie itu.

Wajah Nicholas Saputra memang nampak tak menua dan tak berubah dari foto masa lalunya.

Ada pula keterangan yang cukup menggelitik dari tulisan Nicholas Saputra di buku alumninya itu.

"aktor yang punya segudang cerita dan selalu sampai sekolah tepat jam 7 teng!"