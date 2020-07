Hasil Klasemen Liga Inggris Rabu 8 Juli, The Blues Jauhi Man United, Chelsea dan Arsenal Beda Nasib

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut hasil klasemen Liga Inggris tadi malam Chelsea dan Arsenal Beda Nasib, The Blues Jauhi Man United

Tiga laga tersaji dalam lanjutan Liga Inggris pekan 34 tadi malam, yakni Watford vs Norwich, Crystal Palace vs Chelsea, dan Arsenal vs Leicester City.

Watford dan Chelsea berhasil menang dan meraih 3 poin, sementara Arsenal ditahan imbang Leicester 1-1.

Duel tim papan bawah berjalan sengit sejak peluit kick off dibunyikan, hasilnya dalam 10 menit pertama di babak pertama telah menghasilkan dua gol.

Norwich membuka keunggulan lebih dulu berkat gol Emiliano Buendia (4') sebelum disamakan Craig Dawson (10').

Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Tak lama setelah jeda turun minum, Watford membalikkan kenggulan lewat aksi Danny Welbeck (55').

Tambahan 3 poin sangat penting bagi Watford demi menjauh dari zona merah degradasi.

Kini, Welbeck dan kolega selisih empat poin dengan Aston Villa yang baru akan bertanding malam ini.

Pada waktu yang bersamaan, Derbi London antara Crystal Palace kontra Chelsea dibanjiri gol untuk kemenangan The Blues.

Anak asuh Frank Lampard ambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.