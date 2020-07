Keluhan Engku Emran Pascacerai dari Laudya Cynthia Bella, Ayah Aleesya Curhat di Sosial Media

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum lama bercerai dari Laudya Cynthia Bella, pengusaha asal Malaysia Engku Emran tampaknya telah merasakan dampaknya.

Ayah Aleesya itu pun menumpahkan curahan hatinya melalui sosial medianya.

Engku Emran mungkin baru saja merasa kehilangan sosok Laudya Cynthia Bella.

Apalagi sejak rumah tangga mereka diisukan hancur karena Bella menyinggung soal pelakor alias orang ketiga sekitar tahun 2019 lalu.

Kini seakan kena batunya, Emran pun mulai meluapkan keluhannya di akun Instagram miliknya.

Engku Emran mengunggah menu makanannya beberapa waktu terakhir ini.

Emran mengeluh jika menu makanannya tidak lengkap.

Tidak ada sayuran, dia hanya menyantap makanan sejenis pastry dan daging di dalamnya dan dihiasi sedikit daun selada dan tomat.

Sembari mengunggah penampakan menu makanannya, Emran menuliskan judul di foto itu.

Not enuf greens (not enough greens- sayuran tidak ada)," tulis Engku Emran di fitur Instagram Story, Senin (6/7/2020).

Unggahan Engku Emran (instagram engku emran)

Tidak hanya satu kali, hari ini Engku Emran juga mengeluh hal serupa di Instagram.