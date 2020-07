Reaksi Gading Marten Mendapat Kartu Penuh Cinta dari Gempi, Mantan Gisel Pamerkan Lagi di IG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selalu saja ada kisah lucu dan mengharukan dari Gempita Nora Marten. Puteri semata wayang, anak Gading Marten dengan Gisella Anastasia itu mampu menjadi penyejuk hati orangtuanya yang sudah bercerai.

Beberapa waktu lalu, Gempita Nora Marten menuliskan kartu ucapan manis untuk sang papa, Gading Marten.

Dan seperti biasa, Gading pun dengan penuh bangga kembali memamerkan kartu pemberian Gempi yang istimewa itu.

Pada tayangan video yang diunggah Gading, tampak Gempi yang menyodorkan sebuah kartu ucapan kepadanya.

Kartu ucapan berwarna merah muda dan bergambar flamingo.

Terlihat Gempi lebih terlihat antusias untuk melihat reaksi ayahnya.

Begini obrolan keduanya:

"The card for you," kata Gempi.

"Wow, thank you Gem," jawab Gading.

"Open it, open it," pinta Gempi kepada papanya.