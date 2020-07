Jual Sediaan Farmasi, Joko Sukarno Diamankan Bersama Barang Bukti Kosmetik

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Anggota Polres Hulu Sungai Utara (HSU) mengamankan Joko Sukarno (30).

Warga Desa Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sindenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan diamankan lantaran menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Pelaku dinilai melanggar Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan/atau Pasal 62 ayat ( 1 ) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Joko Sukarno (30) warga Desa Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sindenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan diamankan di Jalan Negara Dipa Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penangkapan pelaku bermula saat dirinya sedang membawa barang berupa kosmetik yang di duga tidak memiliki ijin edar.

Dan saat dilakukan penggeledahan benar ditemukan kosmetik dan obat yang diduga tak ada izin edarnya.

Dari tangan pelaku telah di amankan barang bukti sebagaimana tersebut dibawah ini dengan menggunakan sebuah Unit Mobil merk Honda Tipe Mobilio warna Hitam dengan Nopol DD 1462 QW.

Kapolres HSU AKBP Pipit Subiyanto, S.I.K,.M.H melalui Kasat Reskrim Iptu Kamarudin, S.H mengatakan pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang diamankan antara lain Herbal Plus “Day & Night Cream” dengan jumlah 852 buah, New Special 99 “Whitening Cream” dengan jumlah 264 buah.

Kemudian, New Special 99 “Whitening Cream” ungu dengan jumlah 216 buah, New Special 99 “Whitening Cream” hitam dengan jumlah 228 buah, New Special 99 “Whitening Cream” putih dengan jumlah 156 buah, SP “Whitening & Anti Acne”dengan berat 20g dengan jumlah 60 buah, Meover Aloevera 99% “Colorfull Matte Lipstick” dengan jumlah 240 buah

Dan masih ada sekitar 16 item kosmetik lainnya yang juga diamankan oleh anggota Polres HSU.

Iptu Kamarudin, S.H mengatakan dengan adanya kejadian ini warga yang menjadi konsumen diharapkan lebih teliti lagi saat memilih kosmetik. Pastikan yang dibeli memiliki izin edar.

" Lebih cermat dalam memilih barang dan jangan sekali kali menjual kosmetik atau obat obatan tanpa izin," ujarnya. (banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati)