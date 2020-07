LINK Live Streaming RCTI AS Roma vs Parma Liga Italia Malam Ini Mulai Jam 02.45 WIB, Cek Beinsport 2

Striker AS Roma Edin Dzeko (kiri) merayakan gol dengan rekan setim Diego Perotti (tengah) dan Henrik Mkhitaryan setelah mencetak gol dalam pertandingan Liga Europa Grup J antara AS Roma vs Wolfsberger pada 12 Desember 2019 di Stadion Olimpico Roma.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsug dan Live Streaming RCTI malam ini sajikan laga Liga Italia duel AS Roma vs Parma Kamis (9/7/2020) dinihari.

Live Streaming AS Roma vs Parma dijadwalkan berlangsung pada jam 02.45 WIB.

Selain lewat Live Streaming RCTI Plus, pertandingan AS Roma vs Parma bisa disaksikan via Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan laman Video Streaming vidio.com Premier (berbayar).

Masa depan Paulo Fonseca sebagai pelatih AS Roma bakal ditentukan pada dua laga selanjutnya.

Termasuk ketika I Giallorossi bertemu Parma pada giornata ke-31 Serie A di Stadio Olimpico, Kamis (9/7/2020) dini hari WIB.

Saat ini Roma memang sedang dalam tren minor usai menelan tiga kekalahan beruntun.

Hal itu mengakibatkan skuat Fonseca tersebut berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan poin 48.

Meski mendapat tekanan yang begitu berat, Fonseca bertekad membawa timnya kembali seimbang.

Terutama untuk menghadapi sisa laga Serie A serta lanjutan Liga Europa, Agustus mendatang.

“Saya tidak mau membuat alasan. Saya harus menjaga keseimbangan di dalam tim karena masih ada delapan pertandingan, sekaligus lanjutan Liga Europa.