LIVE RCTI! Live Streaming Verona vs Inter Milan di Liga Italia, TV Online Bein Sports 2

Live Streaming Verona vs Inter Milan di RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2 dalam lanjutan Liga Italia dapat diakses dini hari ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI + duel Hellas Verona vs Inter Milan di Live Streaming TV Online Liga Italia malam ini. Live Streaming Beinsports 2 juga menyiarkan.

Live Streaming BeIN Sports 2 dan Live Streaming TV Online RCTI menyajikan Live Streaming Verona vs Inter Milan di ajang Liga Italia 2019/2020, Jumat (10/7/2020) dini hari pukul 02.30 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sports.

Selain Siaran Langsung RCTI, duel Hellas Verona vs Inter Milan bisa disaksikan via Live Streaming TV Online. Link Live Streaming RCTI + di Rctiplus.com, Live Streaming Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Pasukan Antonio Conte memerlukan 3 poin untuk merebut kembali posisinya yang dikudeta Atalanta.

Ini juga menjadi momentum bagi Inter Milan untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen, Juventus.

Tim asuhan Antonio Conte akan berusaha menjadikan laga tersebut sebagai momen kebangkitan.

Hal ini dikarenakan Inter Milan secara mengejutkan baru saja tumbang melawan Bologna pada pertandingan sebelumnya.

Kekalahan tersebut akhirnya membuat asa Inter Milan untuk menduduki runner-up sekaligus menyalip Lazio gagal total.

Kini, Inter Milan justru disalip oleh Atalanta yang meraih kemenangan melawan Sampdoria di laga terakhirnya.