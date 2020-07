Niall Horan One Direction Tepergok Gabung Live Instagram Rose BLACKPINK, Jadi Salah Satu Fanboy?

BANJARMASINPOST.CO.ID – BLACKPINK menjadi salah satu grup girl ternama asal Korea Selatan. Kemasyhuran grup yang beranggota empat orang, Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose itu bahkan hingga ke berbagai negara.

Tidak hanya orang biasa, sejumlah selebritas dunia juga diketahui menggemari musik dari BLACKPINK.

Seperti baru-baru ini terlihat dari aktivitas member BLACKPINK, Rose di media sosial yang juga menarik perhatian artis mancanegara.

• Ucapan Betrand Peto Tak Dipercayai Kenta, Sarwendah Ungkap Penyakit di Leher Sohib Ruben Onsu Itu

• Ali Syakieb dan Margin Wieheerm Tunangan, Ini Reaksi Citra Kirana

Diketahui, nama BLACKPINK kembali mencuat setelah comeback lewat single How You Like That. Singel ini mendapat respons luar biasa.

Saat ini video klip lagu ini di Youtube telah ditonton lebih dari 252 juta kali, sejak diluncurkan pada 26 Juni 2020.

Setelah meluncurkan single itu, para member BLACKPINK pun kian rajin menyapa penggemar.

Rose BLACKPINK menyapa para penggermarnya, BLINK, lewat live di Instagram, Rabu (8/7/2020).

Namun ada yang menarik perhatian dalam sesi live Instagram tersebut, terlihat personel One Direction, Niall Horan juga ikut bergabung.

Menariknya, Niall Horan sampai meninggalkan emoji dan komentar untuk menarik perhatian Rose.

Penyanyi berusia 26 tahun itu menyapa Rose dengan emoji melambaikan tangan.

Hadirnya Niall Horan dalam sesi live Instagram Rose tidak terlalu mengejutkan penggemar, BLINK sudah mengetahui pelantun "This Town" ini adalah penggemar berat BLACKPINK.

Sebelumnya, dalam sebuah wawancara, Niall Horann dengan malu-malu mengatakan dia jatuh hati dan mengaku sering mendengarkan lagu BLACKPINK.

Selain Niall Horan, penggemar dari kalangan selebritis juga ikut bergabung di live Instagram Rose.