Penampakan Tampang Asli Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Bocoran dari @jimmyispromo

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski peluncurannya Agustus 2020 mendatang, namun penampakan tampang ponsel Samsung Galaxy Note 20 Ultra sudah merebak di dunia maya

Lini smartphone yang identik dengan stylus S Pen tersebut disinyalir akan terdiri dari beberapa model.

Model teratas kabarnya adalah perangkat bernama Galaxy Note 20 Ultra.

• UPDATE Harga Samsung Kamis 9 Juli 2020: Diskon Seri A71 dan A80, Isu Rilis Galaxy Note 20

• Harga Terbaru Hp Xiaomi 9 Juli 2020: Mi 10 Diskon Rp 500 Ribu, Redmi Note 8 Pro Cuma Rp 2,7 Jutaan

Belakangan, akun YouTuber sekaligus pembocor gadget @jimmyispromo mengunggah serangkaian foto di Twitter yang diduga memperlihatkan wujud asli dari ponsel tersebut.

Dalam foto-foto yang diunggah, terlihat @jimmyispromo tengah menggenggam sebuah ponsel yang diklaim sebagai Galaxy Note 20 Ultra berwarna hitam.

Layar ponsel tersebut tampak mengusung desain Infinity-O seperti pendahulunya yaitu trio Galaxy S20, dengan bezel alias bingkai tipis di sisi-sisinya. Di sisi kanan terdapat tombol pengaturan volume up and down yang letaknya tepat di atas tombol power.

Sementara, di bagian belakang bodi ponsel, terlihat modul berbentuk persegi panjang dengan tiga kamera yang disusun secara vertikal.

Tak ketinggalan, Jimmy juga memperlihatkan penampakan S-Pen yang memang merupakan fitur andalan Samsung yang selalu hadir di Galaxy Note Series.

Dihimpun KompasTekno dari Android Authority, Kamis (9/7/2020), Galaxy Note 20 Ultra kabarnya akan mengusung layar AMOLED dengan diagonal 6,9 inci.

Disinyalir ada model lain bernama Galaxy Note 20 standar tanpa embel-embel "Ultra" yang memiliki layar berukuran lebih kecil, sebesar 6,7 inci.

Selain duo Galaxy Note 20, Samsung juga disebut akan memperkenalkan sejumlah perangkat terbarunya di acara yang sama. Beberapa perangkat tersebut yaitu Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7/S7 Plus, Galaxy Watch 2, dan Galaxy Watch 3.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bocoran Tampang Asli Samsung Galaxy Note 20 Ultra",