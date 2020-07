Pengorbanan Ernest Prakasa Demi Stand Up Comedy, Meira Anastasia Ungkap Cerita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Karier kantoran rela dilepas Ernest Prakasa, cerita ini ini disampaikan penulis Meira Anastasia.

Meira menyebut bila suaminya itu rela lepas karier demi mengikuti lomba Stand Up Comedy Indonesia.

Hal itu Meira ungkapkan ketika ia dan Ernest melakukan live instagram bersama pasangan artis Cynthia Lamusu dan Surya Saputra, pada Rabu (8/7/2020).

Awalnya Ernest bercerita ia harus mengambil risiko besar dalam perjalan kariernya.

Setelah bekerja enam tahun di sebuah label musik digital, Ernest memutuskan untuk terjun ke dunia Stand Up Comedy dan melepaskan kariernya itu.

"Jadi begitu ada lombanya, iseng nyoba aja karena I love comedy, tapi ternyata lolos harus karantina, harus resign, eh ternyata keterusan. Dulu manajer gaji delapan digit, lumayan lah ya," kata Ernest.

Kemudian Meira menjelaskan, saat itu dia melihat Ernest sudah mulai kehilangan gairah dalam pekerjaannya.

"Yang pertama sih aku tuh lihat dia sudah mulai jenuh. Kayak enggak this is my work and thats it. Dia masih melakukan selagi dia bisa, aku tau, tapi tidak ada excitement," jelas Meira.

Dengan segala pertimbangan, Meira melihat pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk dia dan Ernest memulai hal-hal baru.

Kalaupun mereka mengalami kegagalan, kata Meira masih ada waktu untuk memulai semuanya dari awal.