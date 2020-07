Hasil Drawing Liga Europa : Potensi Manchester United Lawan AS Roma di Semifinal

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Drawing babak perempatfinal dan semifinal Liga Europa (Europa League) 2020 sudah didapat Jumat (10/7/2020).

Saat ini sejumlah klub besar macam Manchester United, Inter Milan dan tim lainnya masih harus menyelesaikan laga babak 16 besar Liga Europa.

Manchester United sudah menapakkan satu kakinya di fase delapan besar setelah mengalahkan LASK lima gol tanpa balas pada laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Kamis (12/3/2020) waktu setempat.

Dari hasil undian yang dlakukan, Manchester United berpotensi bertemu AS Roma di Babak Semifinal Liga Europa nantinya (lihat jadwal selengkapnnya).

Adapun sebelum perempat final Liga Europa, sisa laga leg kedua babak 16 besar akan kembali digelar.

Inter Milan belum sempat menjalani pertandingan babak 16 besar ketika akan menjamu klub asal Spanyol, Getafe, di Stadion Giueseppe Meazza akibat kompetisi sepak bola ditunda karena semakin meluasnya penyebaran penyakit virus corona.

Kendati hasil pengundian telah selesai, stadion dan waktu berlangsungnya kompetisi Liga Europa belum dikabarkan dan akan diumumkan oleh pihak UEFA dalam waktu dekat.

Hasil Undian Perempat Final Liga Europa:

Shakhtar Donetsk/Wolfsburg vs FC Basel/Eintracht Frankfurt

Manchester United/LASK vs Copenhagen/Istanbul Basaksehir

Inter Milan/Getafe vs Bayer Leverkusen/Rangers

Wolverhampton Wanderers/Olympiacos vs AS Roma/Sevilla