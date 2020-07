Ikan Koi Bawa Hoki bagi Pria Asal Barabai, Modal Awal Rp 500 Ribu Kini Raup Puluhan Juta

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Bagi penggemar anime Avatar The Last Airbender pada episode Team Avatar Saves the Moon in the Siege of the North pasti tahu bagaimana cerita ikan koi pada serial ini.

Ya, tak hanya dalam film, dalam kehidupan nyata, ikan koi dianggap pembawa keberuntungan dan rezeki.

Ikan koi dengan nama ilmiah cyprinus carpio juga membawa hoki bagi warga Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), Aidi Rozain.

Padahal Aidi Rozain baru empat bulan menggeluti usaha jual beli ikan termasuk ikan koi.

Usaha ini baru digelutinya sejak pandemi covid-19 di Indonesia.

Saat pandemi, sektor usaha turun bahkan kolaps, Aidi justru hoki dengan ikan koi.

Memang menjadi pemelihara Koi bukan dalam empat bulan ini ia jalani.

Aidi bahkan sudah menggemari ikan koi sejak 2019 silam.

Setahun memelihara, rupanya teman-temannya senang dengan ikan koi dan melihat langsung kondisi koi miliknya.