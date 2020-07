Jadwal Live Liga Inggris Pekan 35, Derbi Tottenham vs Arsenal, Man United vs Southampton

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 35 akan berlanjut akhir pekan ini mulai Sabtu (11/7/2020) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Liga Inggris bisa disaksikan seluruhnya melalui TV Online Mola TV.

Di pekan 35, jadwal siaran lamngsung Liga Inggris diwarnai sejumlah laga menarik Liverpool vs Burnley, Brighton vs Manchester City, Sheffield vs Chelsea dan Manchester United vs Southampton.

Ada juga derby London antara Tottenham vs Arsenal yang juga memanaskan Live Streming Mola TV akhir pekan ini.

Selain derby London, kiprah Manchester United juga masih menarik untuk diikuti.

Manchester United terus memtik kemenangan sejak Liga Inggris kembali digulirkan pascapenundaan akibat pandemi Virus Corona.

Pada lanjutan pekan ke-34 Liga Inggris, Manchester United mengemas tiga poin saat melawat ke markas Aston Villa.

Aston Villa vs Man United dihelat di Stadion Villa Park, Kamis (9/7/2020) atau Jumat (10/7) dini hari WIB.

Laga berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan tim tamu.

Manchester United memang tengah berlari kencang untuk bisa merebut jatah tiket Liga Champions musim depan.