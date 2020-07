Jadwal Siaran Langsung Liga Italia di RCTI, Juventus vs Atalanta, Napoli vs AC Milan, Inter Milan?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI yang memasuki pekan 32, mulai berlangsung Sabtu (11/7/2020).

Ada laga Juventus vs Atalanta dan Napoli vs AC Milan yang akan masuk agenda siaran langsung Liga Italia di RCTI.

Secara total, dilansir dari laman RCTI Plus, Live Streaming RCTI akan menyiarkan langsung 4 pertandingan.

Selain laga Juventus vs Atalanta dan Napoli vs AC Milan, ada laga Brescia vs AS ROma dan Fiorentina vs Verona yang juga masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus.

Belum ada konfirmasi laga-laga mana yang akkan disiarkan langsung melalui televisi.

Sebelumnya, persaingan Scudetto Serie A musim ini tampaknya harus mulai melupakan nama Inter Milan.

Inter Milan harus puas bermain imbang dengan tuan rumah Hellas Verona di pekan 32.

Laga berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol tuan rumah dicetak oleh Darko Lazovic (2') dan Miguel Veloso (86').

Sementara gol Inter tercipta melalui sepakan Antonio Candreva (49') dan bunuh diri Federico Dimarco (55').