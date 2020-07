Prediksi & Live Streaming BeIN SPORTS 1 Real Madrid vs Alaves di La Liga Via Live TV Online. Sukad Real Madrid usai cetak gol.

Link Live Streaming beIN SPORTS 1 menayangkan laga Real Madrid vs Alaves di La Liga besok dini hari.

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah head to head dan prediksi Real Madrid vs Alaves yang tersaji di La Liga besok dini hari. Live Real Madrid vs Alave tayang via Live Streaming TV Online beIN SPORTS 1 dan vidio.com premier.

Live Streaming beIN SPORTS 1 menyajikan Siaran Langsung Real Madrid vs Alaves di ajang La Liga, Sabtu (11/7/2020) pukul 02.55 WIB.

Dilansir dari TribunJogja.com, menghadapi Alaves di kandang, Real Madrid bakal menurunkan Eden Hazard yang telah pulih dari cedera.

Laga Real Madrid vs Alaves, sesuai Jadwal Liga Spanyol pekan 35, digelar di Stadion Alfredo Di Stefano.

Pertandingan Real Madrid vs Alaves dapat disaksikan melalui siaran Live Streaming beIN SPORTS 1.

• JADWAL Live Streaming Real Madrid vs Alaves Liga Spanyol, beIN Sports 1 Vidio.com: Misi Barcelona

• Hasil Liga Italia: Gara-gara Gol di Menit Akhir, Inter Milan Gagal Menang di Kadang Hellas Verona

• Hasil Klasemen Liga Inggris: Tottenham Gagal Gusur Arsenal dan Man United Berpeluang ke Tiga Besar

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, menyatakan Eden Hazard cukup bugar dan siap untuk dimainkan saat jumpa Deportivo Alaves.

Pada pekan ke-35 Liga Spanyol 2019-2020 Real Madrid akan menjamu Deportivo Alavaes di Stadion Alfredo Di Stefano.

Pertandingan tersebut wajib dimenangi oleh Real Madrid demi menjaga posisi mereka di puncak klasemen sementara.

Kemenangan akan menjauhkan El Real dari kejaran Barcelona yang membuntuti di urutan kedua.