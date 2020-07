Hidung Rp 100 Juta Selebgram Dara Arafah Dicibir, Begini Pengakuannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wajah baru selebgram cantik Dara Arafah dipamerkan di media sosialnya. Namun bukannya pujian, Dara justru banjir kritikan.

Warganet yang jeli melihat ada yang berbeda pada wajah Dara Arafah.

Rupanya, Dara Arafah baru saja melakukan operasi plastik di bagian hidungnya, yang membuatnya tampak berbeda.

Lewat unggahan di Instagram Story-nya, Dara membenarkan kabar ia telah melakukan rhinoplasty.

"Hai oke oke, gue tau semuanya bertanya 'what' happen with my nose? So yah im doin nose job," aku Dara di akun @daraarafah.

Postingan Selebgram Dara Arafah yang dicibir. (Instagram Dara Arafah)

Dara mengaku sudah memimpikan operasi hidung sejak masih duduk di bangku SMP.

Ia berjanji pada dirinya sendiri.

Setelah mendapat izin dari orangtua dan memiliki uang yang cukup, Dara melakukan operasi plastik di bagian hidung.

"Gue habis kurang lebih Rp 100 juta buat benerin hidung gue," tulisnya dalam unggahan yang lain.

Dara menjelaskan kalau hidungnya sekarang mungkin tidak terlihat begitu bagus karena baru selesai operasi dua minggu yang lalu. Kondisi terkini lantaran masih bengkak.