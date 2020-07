Terapkan One to Many dan Lapak Asik, Klaim JHT BPJamsostek Capai Rp 3,51 Triliun

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto memaparkan materi dalam webinar bertema Pelayanan Tanpa Kontak Fisik One To Many di Era New Normal, Kamis (9/7/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek menyatakan terdapat peningkatan kuantitas peserta meskipun pelayanan dilakukan tanpa kontak langsung atau tatap muka.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan, pihaknya telah menerapkan protokol pelayanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik) di tengah pandemi Covid-19.

Pelayanan tanpa kontak fisik ini masih harus terus disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.

"BP Jamsostek menyediakan skema layanan baru tanpa kontak fisik untuk mengurangi impact dari covid-19. Peserta dapat mengakses layanan secara online maupun offline di setiap kantor cabang karena tidak semua orang bisa mengakses online," terang Agus Susanto dalam Webinar bertema Pelayanan Tanpa Kontak Fisik One To Many di Era New Normal, Kamis (9/7/2020).

Dia menambahkan, pelayanan di kantor cabang pun tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan turut melalui kanal online.

Layanan hybrid ini peserta akan terhubung dengan petugas BP Jamsostek melalui sambungan video call.

Agus menjelaskan pelayanan one to many ini mampu meningkatkan jumlah pelayanan terhadap peserta.

One to many yang dimaksud customer service yang biasa melayani peserta satu per satu, saat ini bisa rata-rata empat sampai lima orang sekaligus dalam waktu bersamaan.

"Ada peningkatan empat kali lipat tetapi praktiknya tergantung dari masing-masing kantor cabang" imbuhnya.