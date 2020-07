Drama Korea Terbaik 2020, Ini 8 Drakor Punya Rating Paling Tinggi dan Wajib Ditonton

The World of The Married

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahun 2020 telah telah berlangsung satu semester atau selama enam bulan awal.

Selama itu ada berbagai drama Korea seru yang berhasil mencapai rating tertinggi.

Ya, drama-drama Korea yang meraih rating tertinggi di paruh pertama 2020 tersebut menyajikan cerita-cerita menarik.

Drama Korea dengan rating tertinggi di paruh pertama 2020 juga menarik perhatian penonton dengan akting para pemeran dari aktor-aktor papan atas yang bakatnya sudah tidak diragukan lagi.

Nah, simak delapan drama Korea dengan rating tertinggi di paruh pertama 2020 yang dirangkum di bawah ini:

1. The World of the Married

Judul The World of the Married sudah tidak asing lagi bagi penikmat tayangan asal Korea Selatan.

The World of the Married bahkan menjadi perbincangan yang ramai di media sosial.

Tidak hanya pecinta drama Korea, mereka yang bukan pecinta drama Korea pun ikut tertarik dan penasaran dengan The World of the Married.

Berdasarkan data dari Nielsen Korea, drama korea yang tayang di JTBC ini mendapatkan rating tertinggi sebanyak 28,4 persen.

Ini adalah rating yang sangat tinggi bagi drama Korea di televisi swasta. Kisahnya tentang seorang dokter wanita (Kim Hee Ae) yang sukses dan memiliki suami bernama Lee Tae Oh (Park Hae Joon).