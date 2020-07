LINE UP Tottenham vs Arsenal - Link Nonton Live Streaming TV Online Liga Inggris Kick Off 22.15 WIB

Siaran langsung dan Live Streaming Liga Inggris malam ini menyajikan Derby London antara Tottenham Hotspurs vs Arsenal Minggu (12/7/2020) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung siaran langsung dan Live Streaming Tottenham Hotspurs vs Arsenal di TV Online Liga Inggris Mola TV Minggu (12/7/2020) malam.

Berikut susunan pemain Tottenham Hotspurs vs Arsenal (Line up Tottenham vs Arsenal) yang pertandingannya bisa disaksikan lewat Live Streaming Mola TV.

Live Streaming Tottenham vs Arsenal akan ditayangkan secara langsung via Live Streaming TV Online Sepakbola Mola TV mulai jam 22.15 WIB (Kick Off).

Link Live Streaming Tottenham Hotspurs vs Arsenal di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan Aplikasi Mola TV.

Laga Tottenham Hotspur kontra Arsenal di Tottenham Hotspur Stadium.

Dalam laga ini, pelatih Spurs Jose Mourinho menurunkan sang kapten sekaligus kiper utama Lloris (C).

Dia dikawal Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies.

Di tengah ada Winks, Sissoko, Lo Celso yang menopang trio lini depan Lucas, Son, Kane.

Sementara pPlatih Arsenal menurunkan Martinez di posisi kiper.

Sementara di belakang ada Mustafi, Luiz, Kolasinac,.

Di tengah ada Bellerin Ceballos, Xhaka, Tierney yang menopang trio Pepe, Lacazette, Aubameyang.