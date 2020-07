Petarung kelas welter, Jorge Masvidal, melepas seluruh pakaiannya ketika melakukan sesi timbang badan menjelang UFC 251 di Fight Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Jumat (10/7/2020 Prediksi & Live Streaming TV Online UFC 251 Kamaru Usman vs Jorge Masvidal, Link Fox Sports Asia

Link Live Streaming UFC 251 Usman vs Masvidal Live Streaming Fox Sports Asia Minggu ini, perebutan Juara Kelas Welter UFC. Simak prediksi dari petarung UFC.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Streaming TV Online Foxsport Asia Kamaru Usman vs Jorge Masvidal di laga UFC 251 yang tersaji, Minggu (12/7/2020). Prediksi duel keduanya dan Live Streaming Fox Sports ada di artikel ini.

Live Streaming UFC 251 Usman vs Masvidal dijadwalkan dapat ditonton via Siaran Langsung via Live Streaming Fox Sports Asia mulai pukul 09.00 Wib, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram FOX Sports Asia.

Duel Kamaru Usman vs Jorge Masvidal akan menjadi tajuk utama UFC 251 dan Anda bisa menikmatinya di Live Streaming Fox Sports via Live Streaming TV Online Foxsports Asia di artikel ini.

• BERLANGSUNG! Live Streaming Fox Sports Asia Usman vs Masvidal UFC 251, Link TV Online Fox Sports

• SESAAT LAGI Link Fox Sports Asia! Live Streaming UFC 251 Usman vs Masvidal, TV Online Foxsports

• Jadwal Live Streaming UFC 251 Usman vs Masvidal Live Fox Sports Asia, Juara Kelas Welter UFC

• Cara Aktivasi Kuota Gratis 10 GB, Paket Internet Murah 30GB Cuma Rp 25 Ribu dari Promo Telkomsel

Jorge Masvidal menantang Kamaru Usman untuk bertarung dengannya memperebutkan gelar juara kelas walter UFC.

Kedua petarung ini akan bertemu di UFC Fight Island, Yas Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Pertarungan keduanya akan berlangsung Sabtu (11/7/2020).

Jelang keduanya bertarung, banyak drama menghampiri untuk acara tersebut.

Drama tersebut yaitu sebenarnya Usman menghadapi Gilbert Burns di UFC 251.

Akan tetapi, Burns dinyatakan positif virus corona jelang beberapa hari bertarung melawan Usman.