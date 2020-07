Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 36 - Arsenal vs Liverpool, Crystal Palace vs MU Live Mola

Momen ketika tendangan sudut yang dilakukan oleh Trent-Alexander Arnold berujung gol melalui Joel Matip pada laga antara Liverpool dan Arsenal di Stadion Anfield, Sabtu (24/8/2019). Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 36 tengah minggu ini akan dipanaskan laga Arsenal vs Liverpool yang tayang melalui Live STreaming TV Online Mola TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris Pekan 36 menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris (English Premier League) yang berlangsung mulai Rabu (15/7/2020).

Live Streaming Arsenal vs Liverpool, Crystal Palace vs Manchester United, Chelsea vs Norwich City dan pertandingan lainnya di Liga Inggris pekan ini dapat ditonton melalui Live Streaming Mola TV.

Pekan ke-36 Premier League akan dibuka dengan pertandingan antara Chelsea menghadapi Norwich pada Rabu (15/7/2020) 02.15 WIB.

The Blues yang sedang dalam performa buruk harus menghadapi Norwich yang sudah dipastikan terdegradasi.

Tim asuhan Lampard tersebut wajib menang demi menjaga asa finish di zona Liga Champions.

Selain itu, salah satu partai yang layak ditunggu adalah pertandingan Arsenal vs Liverpool pada Kamis (16/7/2020) pukul 02.15 WIB.

The Gunners masih berjuang untuk tampil di Eropa, sedangkan Moh Salah dan Sadio Mane tentu ingin menambah koleksi golnya demi menjaga peluang meraih sepatu emas musim ini.

Berikut Jadwal Liga Inggris Pekan 36 Live Mola TV :

Rabu, 15 Juli 2020

02.15 Chelsea vs Norwich City

Kamis, 16 Juli 2020

00.00 Wib Burnley vs Wolves