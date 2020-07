Kalselpedia - Sejarah FORMI dan Kantornya di Banjarmasin

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nama Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) diputuskan pada Munas III FORMI tanggal 5 Desember 2009. Sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

FORMI saat ini dan di masa depan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005.

Ini merupakan induk organisasi olahraga adalah satu-satunya wadah berhimpun dari organisasi-organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah.

Sekaligus, menjadi mitra strategis pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia.

Selain itu, dengan bergabungnya FORMI atau Indonesia Sport for All Federation dalam TAFISA (The Association for International Sport for All), suatu organisasi dunia yang mewadahi olahraga rekreasi-masyarakat di seluruh dunia, maka keberadaan FORMI telah diakui secara International dalam pergaulan gerakan Sport for All Global.

FORMI sebagai induk organisasi olahraga yang menjadi wadah berhimpun dari organisasi olahraga rekreasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik secara nasional maupun di daerah, menjadi mitra strategis dari pemerintah, pemerintah dan masyarakat dalam kerangka mendorong dan menggerakkan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di seluruh Indonesia.

Diketahui, Ketua FORMI Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini dijabat Hj Artuty Ramlan.

Sedangkan untuk Ketua FORMI Kota Banjarmasin, dijabat Hj Titien Roesmiaty. Kalau kantornya, di Jalan Banua Anyar, Kompleks Triwijaya, Kelurahan Banua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalsel.

(Banjarmasin post.co.id/Khairil Rahim)