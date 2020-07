Kapolda Kalsel Pantau Langsung Tes Kesamaptaan Catar Akpol 2020, Inilah Permintaannya

Editor: Edi Nugroho



BANJRMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Tahapan seleksi calon taruna akademi kepolisian (Catar Akpol) tahun 2020 memasuki tahap tes jasmani. Sebanyak 25 peserta seleksi Catar Akpol yang terdiri dari 24 pria dan 1 wanita mengikuti Tes Kesamaptaan Jasmani bertempat di Lapangan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Senin (13/7/2020) pagi.

Tes ini sendiri langsung dipantau oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Mohamad Agung Budijono, serta para Pejabat Utama Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta, dalam pengarahannya sebelum tes meminta agar para peserta seleksi melaksanakan setiap tahapan tes dengan semangat, sungguh – sungguh dan benar.

Jendral bintang dua ini mengimbau kepada semua peserta Catar Akpol 2020 untuk berusaha menampilkan kemampuan terbaiknya, tetap berdoa dan tidak lupa untuk mohon doa restu dari orang tua masing-masing.

Para peserta seleksi dapat melihat langsung hasil yang dicapai pada saat tes.

“Apapun hasilnya itu yang terbaik. Bagi yang lulus, persiapkan untuk tes selanjutnya sedangkan yang tidak lulus harus bisa menerima hasilnya dan yakin bahwa masih ada jalan lain yang terbaik buat kalian,” paparnya didampingi Kabid Humas Kombes M Rifa'i..

Menurutnya penerimaan Polisi dilaksanakan dengan prinsip BETAH (Bersih Transparan Akuntabel dan Humanis), tidak dipungut biaya sepeserpun dan masyarakat jangan percaya dengan adanya oknum yang menjanjikan kelulusan.

Dalam pelaksanaan tes tersebut, peserta seleksi mengikuti serangkaian tes meliputi lari 12 menit, pull up, sit up, push up dan shuttle run, renang dilanjutkan tes antropometri.

Untuk memberikan dukungan kesehatan kepada Panitia dan Peserta seleksi, dilibatkan pula tim kesehatan lapangan dari Biddokkes Polda Kalsel.

Dalam pelaksanaannya, Tes Kesamaptaan Jasmani tersebut diawasi oleh Unsur Pengawas Internal dari Itwasda dan Bid Propam serta Pengawas Eksternal dari LSM.(Banjarmasinpost.co.id/irfani rahman)