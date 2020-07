SKOR 1-1! Live Streaming Tottenham Hotspurs vs Arsenal di TV Online Liga Inggris Mola, Blunder Luiz

BANJARMASINPOST.CO.ID - Skor 1-1! Live Streaming Tottenham Hotspurs vs Arsenal di TV Online Liga Inggris Mola TV Minggu (12/7/2020) malam berlangsung menarik.

Baru berjalan 20 menit, skor Tottenham Hotspurs vs Arsenal sudah 1-1.

Live Streaming Tottenham vs Arsenal ditayangkan secara langsung via Live Streaming TV Online Sepakbola Mola TV mulai jam 22.30 WIB (Kick Off).

Link Live Streaming Tottenham Hotspurs vs Arsenal di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan Aplikasi Mola TV.

Laga Tottenham Hotspur kontra Arsenal di Tottenham Hotspur Stadium.

Di menit 17, Arsenal sudah bisa unggul 0-1 dari tuan rumah Toottenham.

Blunder Aurier menyebabkan bola bisa direbut Lacazette dan langsung melepaskan tembakan keras ke gawang Lloris.

Gol dan skor menjadi 0-1.

Tak perlu lama, Tottenham langsung bisa membalasa dua menit kemudian lewat pemain asal Korea Selatan Son Heung-Min.

Kali ini gol juga berawal dari blunder.