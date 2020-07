Dilaporkan Setubuhi Anak, Remaja ini Diamankan Satreskrim Polres Kapuas

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Petugas Satreskrim Polres Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), mengamankan seorang remaja laki-laki pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, Senin (13/7/2020) siang.

Pelaku yang diamankan yakni seorang remaja berusia 18 tahun. Penangkapan dilakukan di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Penangkapan dilakukan menyusul laporan keluarga korban. Dimana pelaku dilaporkan telah melakukan tindak persetubuhan terhadap remaja perempuan masih di bawah umur berusia 16 tahun.

Kapolres Kapuas, AKBP Manang Soebeti, melalui Kasat Reskrim, AKP Tri Wibowo, membenarkan bahwa pihaknya mengamankan pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur tersebut.

"Ya, pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, telah kami amankan guna proses lebih lanjut. Penangkapan menindaklanjuti laporan keluarga korban," katanya, Selasa (14/7/2020).

Kasat Reskrim pun membeberkan kronologi kejadian. Tindak persetubuhan dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya beberapa bulan yang lalu.

"Tempat pelaku melakukan aksinya di sebuah barak di Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas," bebernya.

Disampaikannya pula, berdasarkan informasi, pelaku menyetubuhi korban pada saat keadaan tidak berdaya akibat pengaruh minuman keras yang diminum bersama.

"Adapun barang bukti yang diamankan, yaitu satu lembar celana training warna hitam list pink, satu lembar kaos warna kuning dan satu buah celana dalam dan BH," bebernya.

Orangtua korban yang mengetahui kejadian tersebut tentu merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

"Laporan dari pihak korban kami tindaklanjuti dan pelaku kami amankan di kawasan tempat tinggalnya," tandasnya.

AKP Tri menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan korban untuk proses hukum lebih lanjut.

"Untuk sementara pelaku kami jerat dengan pasal 81 ayat (1) UU RI no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)