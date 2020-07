Jadwal Siaran langsung Liga Italia di RCTI, Milan vs Parma & Sassuolo vs Juventus Panaskan Pekan 33

MIGUEL MEDINA/AFP

Penyerang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol ke gawang Sassuolo dalam laga Liga Italia, 16 September 2018 di Juventus Stadium, Turin. Jadwal siaran langsung dan Live Streaming RCTI laga Liga Italia pekan 33 kali ini akan diwarnai tiga laga yakni Atalanta vs Brescia, AC Milan vs Parma dan Sassuolo vs Juventus.