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LINK TVOne! Live Streaming ILC Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Reklamasi Ancol - Anies Ingkar Janji?
LINK TVOne! Live Streaming ILC Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Reklamasi Ancol - Anies Ingkar Janji?
Link Live Streaming TVOne Indonesia Lawyers Club membahas Reklamasi Ancol dapat diakses mulai pukul 20.00 wib.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung TVOne dan Live Streaming TV One yang menyajikan Indonesia Lawyers Club (ILC) malam ini yang akan dibawakan oleh Karni Ilyas.
Link Live streaming TV One ICL malam ini dapat diakses di website Live Straming TVOne membahas ' Reklamasi Ancol: Anies Ingkar Janji? ', seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari twitter TVOne pada Selasa (14/7/2020).
ILC malam ini akan membahas mengenai kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Reklamasi Ancol, acara ILC disiarkan langsung TV One mulai pukul 20.00 Wib. Link Live Streaming TVOne ada di artikel ini.
• LINK Live Streaming TV One ILC Malam ini, Karni Ilyas Bahas Reklamasi Ancol - Anies Ingkar Janji?
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"Reklamasi Ancol menuai polemik. Dari politisi, aktivis lingkungan hingga nelayan ikut ‘memanaskan’ pro-kontra proyek yg digadang2 akan mjd destinasi wisata terbesar di Asia ini. Lantas apa bedanya Reklamasi Ancol dgn proyek reklamasi sebelumnya?" tulis akun twitter TVonenews.
LIVE STREAMING TV ONE
Link Live Streaming ILC di TV One malam ini dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :
Reklamasi Ancol di Mata Ahok, Apa Tanggapannya?
Isu reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi ( Dufan) yang diberi izin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus menjadi topik perbincangan.
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|LINK Live Streaming TV One ILC Malam ini, Karni Ilyas Bahas Reklamasi Ancol - Anies Ingkar Janji?
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