Lirik Lagu 'IF I Die Young' Naya Rivera di Glee Jadi Sorotan, Pasca Kematian Sang Aktris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah kematian Naya Rivera dikonfirmasi pihak kepolisian, Senin (13/7/2020) mendadak lagu yang dinyanyikan sang aktris di Glee berjudul If I Die Young jadi sorotan.

Seperti diketahui, Sheriff County Ventura William Ayub mengumumkan pada konferensi pers pada hari Senin yang menyatakan bahwa Naya Rivera meninggal pada usia 33 tahun.

Naya Rivera menghilang Rabu dari Danau Piru di Ventura County, California, saat berperahu bersama putranya, Josey. Tubuhnya ditemukan Senin setelah pencarian enam hari.

Menurut Ayub, tidak ada indikasi kematian Rivera karena pembunuhan atau bunuh diri.

Setelah tubuh Naya Rivera ditemukan, penggemar pun ramai mencuitkan duka cita mereka terhadap ibu satu anak itu di internet.

Banyak postingan kenangan atau momen-momen berharga Naya Rivera selama membintangi Glee yang dibagikan ulang penggemar di internet.

Salah satunya adalah lagu If I Die Young yang dinyanyikan Naya di salah satu episode di drama tersebut.

Naya Rivera yang berperan sebagai Lopez menyanyikan lagu If I Die Young di depan teman-temannya.

"If I die young bury me in satin/ Lay me down on a bed of roses/ Sink me in the river at dawn/ Send me away with the words of a love song//"

lirik lagu tersebut jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti :