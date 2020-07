Dosen Muda Biologi ULM Berbicara Pada Webinar Internasional, Bahas Eco Halal Tourism

Editor : Hari Widodo

BANJARMASIN POST.CO.ID - Global Halal Management, kembali mengadakan Webinar Internasional dengan menghadirkan narasumber akademisi perempuan seperti Amalia Rezeki, dosen Biologi Universitas Lambung Mangkurat.

Ame yang juga dikenal pegiat Ekowisata Halal di Kalimantan Selatan, disandingkan dengan Barbara Ruiz Bejarano, Professor at The UNESCO - University of Alicante - Spanyol, serta Iskandar Waworuntu, praktisi senior dibidang Permakultur.

Kehadiran Amel diforum diskusi yang terhormat ini tentu memberi warna tersendiri dan cukup membanggakan.

Apalagi dosen muda yang satu ini hadir dan berbicara sesuatu yang baru bagi kita di Kalimantan Selatan, yaitu dengan tema “ Mengenal Eco Halal Tourism Dan Peluang Bisnis Didalamnya “, yang diselenggarakan, Kamis (16/7/ 2020) pukul 14.30 WIB.

• Amalia Rezeki Raih Penghargaan Internasional, Rektor Sutarto Hadi Ucapkan Syukur

• Amalia Rezeki, Pendiri Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia Raih Penghargaan Internasional

• Amalia Rezeki Promosikan Ekowisata Konservasi Bekantan Kalimantan Selatan di Estonia

Menurut Amel, sebutan akrab perempuan berhijab ini akan mengenalkan Ekowisata Halal yang ia kembangkan dikawasan Pulau Curiak - Barito Kuala.

“Ekowisata halal itu bukan mengubah budaya atau objek Ekowisata yang selama ini saya kembangkan menjadi islamiah. Tapi dilihat dari sisi fasilitas penunjang seperti makanan dan minuman halal, dan kemudahan menjalankan ibadah dengan ketersedian tempat ibadah," paparnya, Selasa (14/7/2020).

Selain itu, lanjut dia, tatanan yang lebih mendekatkan kepada rasa syukur atas keagungan Tuhan terhadap alam ciptaan-Nya.

Panitia webinar, sengaja menghadirkan Amel pada acara seminar tersebut, karena ia dianggap cukup berhasil dalam mengembangkan ekowisata dengan berbasiskan konservasi satwa liar dengan konsep syariah di Kalimantan Selatan yang sudah mendunia. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)