JADWAL Acara TV Rabu 15 Juli 2020: Mata Najwa di Trans 7 dan Drakor Suspicious Partner NET TV 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah tayangan bakal tersaji diacara TV Rabu, 15 Juli 2020, Mata Najwa di Trans 7 dan Drakor Suspicious Partner NET TV

Saksikan beragam acara TV yang tayang mulai dari dini hari hingga tengah malam.

Sebuah film thriller berjudul Knock Knock akan tayang di Trans TV pukul 21.30 WIB.

Selain itu, ada film The Man With The Iron Fists 2 yang akan tayang di GTV pukul 22.00 WIB.

Jangan lewatkan juga drama Korea Suspicious Partner pukul 16.30 WIB di NET TV.

Di Trans 7 pukul 20.00 WIB tayang sebuah program gelar wicara yakni Mata Najwa.

Dikutip dari mncvision.id, berikut jadwal acara TV Rabu, (15/7/2020):

GTV

00:00 Kindergarten Cop 2

01:00 MNC Shop