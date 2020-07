LIVE Streaming RCTI Atalanta vs Brescia, Link Nonton Gratis di TV Online RCTI Kick Off 02.45 WIB

Ilustrasi - Siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini menyajikan laga Liga Italia antara Atalanta vs Brescia Rabu (15/7/2020) dinihari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini menyajikan laga Liga Italia antara Atalanta vs Brescia Rabu (15/7/2020) dinihari.

Siaran langsung dan Live Streaming RCTI Atalanta vs Brescia di laman Video Streaming RCTI Plus bisa ditonton gratis mulai jam 02.45 WIB (Kick Off).

Selain itu, Live Streaming Atalanta vs Brescia di juga bisa disaksikan melalui tayangan Live Streaming TV Online Bein Sports 2 dan Vidio.com.

Atalanta akan menjamu Brescia pada pekan ke-33 Liga Italia dmalam ini i Stadion Gewiss, Bergamo, Italia.

• Live Streaming Chelsea vs Norwich, Ini Link Nonton TV Online Liga Inggris Mola TV Kick Off 02.15 WIB

La Dea (Sang Dewi), julukan Atalanta, berpeluang menggeser posisi Inter Milan dan Lazio di tiga besar klasemen sementara Liga Italia.

Pada laga nanti, La Dea masih diperkuat tiga penyerang andalan mereka, Josip Ilicic, Duvan Zapata, dan Luis Muriel.

Ketiga penyerang andalan tersebut telah mencetak 47 gol buat Atalanta di Liga Italia musim 2019-2020.

Atalanta dan Brescia sama-sama imbang dalam rekor pertemuan lima laga terakhir di kompetisi Liga Italia.

Masing-masing berhasil dua kaki menang dan satu kali imbang di lima pertemuan terakhir.

Atalanta arahan Gian Piero Gasperini berpeluang geser posisi Inter Milan (posisi kedua) dan Lazio (ketiga) klasemen sementara Liga Italia malam ini.