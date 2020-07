BERLANGSUNG! Link Live Streaming RCTI Milan vs Parma via RCTI Plus, Nonton Gratis Liga Italia

Ilustrasi Link Live Streaming RCTI Milan vs Parma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming RCTI laga Liga Italia antara AC Milan vs Parma dalam lanjutan pekan 33 Kamis (16/7/2020) dinihari.

Live Streaming AC Milan vs Parma di ajang Liga Italia 2019/2020 tayang pada, jam 00.30 WIB (Kick Off)

Live Streaming AC Milan vs Parma bisa ditonton secara gratis di laman TV Online RCTI Plus (www.rctiplus.com).

Live Streaming Milan vs Parma di Liga Italia malam ini juga dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

AC Milan tengah dalam kondisi bagus dengan tak terkalahkan pada lima pertandingan terakhir Liga Italia.

I Rossoneri dua kali bermain seri melawan SPAL dan Napoli dengan skor identik 2-2.

Adapun dalam tiga partai lainnya, AC Milan dengan meyakinkan menumpas AS Roma (2-0), Lazio (3-0), dan Juventus (4-2).

Milan kini duduk di posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 50 poin.

Sementara itu, Parma bertengger di urutan ke-12 lewat torehan 40 angka.

Performa AC Milan saat menjungkalkan Juventus mendapat banyak pujian.