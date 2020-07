Idol KPop Irene Red Velvet Segera Debut di Layar Lebar, Bintangi Film Double Patty

BANJARMASINPOST.CO.ID –Kabar gembira bagi para fans Irene Red Velvet. Salah satu Idol KPop itu akan segera memulai debut di layar lebar.

Leader girl grup Korea, Irene Red Velvet akan menjadi pemeran utama dalam film layar lebar berjudul Double Patty.

Kabar itu pun dibenarkan agensi Irene Red Velvet, SM Entertaiment.

“Irene akan membintangi film Double Patty. Dia akan berperan sebagai calon pembawa acara berita,” kata perwakilan SM Entertainment, dilansir dari Soompi, Kamis (16/7/2020).

Film “Double Patty” menceritakan tentang perjalanan hidup dan perkembangan kaum muda.

Irene Red Velvet nantinya digambarkan sebagai calon pembawa acara berita yang memiliki cita-cita tinggi.

Film ini akan digarap oleh sutradra ternama Baek Seung Hwan, yang pernah mendapat penghargaan Grand Prize Culture Culture Korea 2019 untuk filmnya berjudul Like the First Cup.

Apabila berjalan sesuai rencana, Double Patty akan memulai syuting pada bulan Agustus 2020 dan rencana rilis pada akhir tahun.

Irene Red Velvet (instagram redvelvet)

Sebelumnya, Irene Red Velvet pernah membintangi serial webdrama tahun 2016 berjudul Game Development Girls dan mendapat banyak pujian karena aktingnya.

Adanya konfirmasi dari SM Entertainment, membuat mimpi para penggemar Red Velvet selama ini untuk melihat kembali akting Irene, akhirnya terwujud.