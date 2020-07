LINE UP Man City vs Bournemouth - Nonton Live Streaming Liga Inggris di Mola TV, Kick Off 00.00 WIB

Pemain Bournemouth, Charlie Daniels (kiri), merayakan gol yang dia cetak ke gawang Manchester City dalam laga Liga Inggris di Stadion Vitality, Bournemouth, pada 26 Agustus 2017. Saksikan Live Streaming Manchester City vs Bournemouth dalam lanjutan siaran langsung Liga Inggris Kamis (16/7/2020) mulai jam 00.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung Live Streaming Man City vs Bournemouth dalam lanjutan siaran langsung Liga Inggris pekan 36 Kamis (16/7/2020).

Live Streaming Liga Inggris Manchester City vs Bournemouth ( Man City vs Bournemouth ) bisa ditonton di TV Online Mola TV mulai jam 00.00 WIB (Kick Off).

Live Streaming Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan aplikasi Mola TV.

Dalam Susunan Pemain yang diturunkan, pelatih Man City Pep Guardiola banyak menurunkan skuat utamanya meski laga ini tak lagi berpengaruh bagi mereka.

• LIVE Streaming RCTI! Nonton Streaming Milan vs Parma Gratis di TV Online RCTIplus Kick Off 00.20 WIB

• LINK Arsenal vs Liverpool - Live Streaming Liga Inggris di TV Online Mola, Kick Off Jam 02.15 WIB

• LINK Live Streaming RCTI Sassuolo vs Juventus di TV Online Liga Italia, Misi Ronaldo Cetak Rekor

Di posisi gawang ada Ederson, yang dikawal kuartet Walker, Stones, Otamendi, Mendy.

Di tengah ada Fernandinho, Gundogan yang menopang trio lini depan D. Silva, Foden, Bernardo, Jesus.

Sementara Bournemouth menurunkan kiper Ramsdale, yang dikawal bek Rico, Kelly, Cook, Stacey.

Di tengah ada Lerma, Billing, Gosling yang menopang lini depan King, Stanislas, Solanke.

Di atas kertas tidak ada satu faktor pun yang bisa menguntungkan Bournemouth saat menyambangi markas Manchester City di Etihad Stadium

Satu-satunya harapan The Cherries adalah Pep Guardiola tidak menurunkan kekuatan terbaik.