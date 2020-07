LINK RCTI! Live Streaming Sassuolo vs Juventus Liga Italia Malam Ini Kick Off Jam 02.35 WIB

Penyerang Juventus, Cristiano Ronaldo, merayakan gol ke gawang Sassuolo dalam pertandingan Liga Italia, 16 September 2018 di Juventus Stadium, Turin. Saksikan siaran langsung Liga Italia di saluran TV dan Live Streaming RCTI yang menyajikan laga Sassuolo vs Juventus Kamis (16/7/2020) dinihari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Liga Italia di saluran TV dan Live Streaming RCTI yang menyajikan laga Sassuolo vs Juventus Kamis (16/7/2020) dinihari.

Live Streaming Sassuolo vs Juventus di ajang Liga Italia 2019/2020 bisa ditonton mulai jam 02.35 WIB ini.

Live Streaming RCTI ( www.rctiplus.com ) laga Sassuolo vs Juventus bisa ditonton secara gratis.

Selain itu, Live Streaming Sassuolo vs Juventus di Liga Italia malam ini juga dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online Beinsports 2 via beinsports.com dan lama Video Streaming vidio.com Premier (berbayar).

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, berpeluang mencetak rekor pada pertandingan menghadapi Sassuolo.

Sejak didatangkan Juventus dari Real Madrid pada musim panas 2018, sejauh ini Ronaldo telah mencetak 49 gol di pentas Serie A.

Jika bisa mencetak satu gol lagi, penyerang asal Portugal itu akan menjadi pemain pertama yang mampu mencetak minimal 50 gol di Premier League (Inggris), La Liga (Spanyol), dan Serie A (Italia).

Sebelumnya, Edin Dzeko telah membukukan rekor sebagai pemain pertama yang mampu mencatatkan setidaknya 50 gol di tiga dari lima liga top Eropa.

Bedanya, striker AS Roma itu mencetak 50 gol di Liga Jerman, Liga Inggris, dan Liga Italia.

Selain itu, melansir dari Sportmediaset via Football Italia melalui Kompas.com, Ronaldo juga punya kans untuk mencetak rekor sebagai pemain tercepat yang mampu mencetak 50 gol di Serie A.