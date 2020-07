PREDIKSI Crystal Palace vs Man United via Live Streaming Mola TV Liga Inggris, Tiket Liga Champions

PREDIKSI Crystal Palace vs Man United via Live Streaming Mola TV Liga Inggris, Demi Liga Champions

Link Live Streaming Mola TV Crystal Palace vs Manchester United ( Crystal Palace vs Man United ) di Pekan 36 Liga Inggris dapat diakses di Mola.TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris pekan 36 tersaji dini hari ini.

Live Streaming Mola TV menyajikan Siaran Langsung Crystal Palace vs Manchester United ( Crystal Palace vs Man United ) di ajang Liga Inggris pada Jumat (17/7/2020) pukul 02.15 Wib.

Link Live streaming Crystal Palace vs Man United ( Crystal Palace vs MU ) di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan aplikasi Mola TV, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

The Red Devils pantang kalah agar tak tercecer dalam perburuan tiket ke Liga Champions musim depan.

Demi mencapai misi tersebut, trisula andalan Manchester United, Mason Greenwood, Marcus Rashford, dan Anthony Martial, siap diturunkan. Ketiganya didukung Bruno Fernandes yang tengah panas.

Sementara itu, Crystal Palace bukan tim yang bisa diremehkan. Tim asuhan Roy Hodgson ini punya beberapa pemain berbahaya seperti Jordan Ayew dan Christian Benteke.

Jelang laga Crystal Palace vs MU, pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengungkapkan kondisi beberapa pemain yang mungkin absen saat melawan Crystal Palace.

"Luke Shaw dan Mason Greenwood mengalami bengkak pada pergelangan kaki mereka," ujar Solskjaer seperti dilansir dari situs resmi klub melalui BolaSport.com.

"Saya akan memberi mereka waktu pemulihan sebanyak mungkin," kata Solskjaer menambahkan.