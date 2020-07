Ruben Onsu Ajak Sarwendah KW ke Rumah, Fadlan Holao Resmi Bergabung Bersama Betrand Peto dan Kenta

tangkap layar the onsu family

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis viral Fadlan Holao yang belakangan ini terkenal gegara menirukan tingkah Sarwendah melalui aplikasi tik tok, kini dinyatakan resmi menjadi bagian dari MOP Management oleh Ruben Onsu.

Akibat dari ulah Holao yang berlagak memparodikan tiktok Sarwendah sedang membeli sayur menggunakan daster membuat Ruben Onsu tertarik dan mengundangnya ke rumah.

Lewat youtube The Onsu Family berjudul The Onsu Family - Artis viral Fadlan Holao main ke rumah The Onsu Family, Ruben Onsu menyatakan jika Sarwendah KW atau peniru Sarwendah itu telah masuk ke dalam manajemennya bergabung dengan Betrand Peto dan Kenta.

Ruben memberikan penjelasan kepada Betrand Peto bahwasannya Fadlan Holao sudah resmi bergabung bersama mereka.

"Jadi Holao ini Onyo, Holao ini sekarang udah bergabung sama kita di MOP MANAGEMENT. Jadi ada tiga, ada Onyo ada uncle Kenta sama uncle Holao, " ucap Ruben Onsu, dikutip oleh Banjarmasinpost.co.id, Kamis (16/7/2020).

"Uncle Fadlan?, " tanya Betrand Peto.

"Fadlan Holao, " jelas Ruben Onsu.

"Onyo mau manggil apa aja bisa, " sahut Fadlan Holao.

Memiliki suara bagus, digadang-gadang Fadlan Holao juga akan bergabung di MOP music. Hal itu dipaparkan oleh Ruben ketika Holao menjadi bintang tamu di youtube channelnya.

Berbaju hitam dengan rambut panjang terikat ditambah kaca mata di kepalanya, Fadlan Holao menunjukkan suara emasnya kepada Ruben dan yang lain.