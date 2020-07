Selama Ini Santer Digosipkan dengan Afgan Syahreza, Penyanyi Rossa Akui Sudah Kantongi Restu Anak

BANJARMASINPOST.CO.ID -Sosok penyanyi Rossa hingga kini masih menjomblo pascacerai dari Surendro Prasetyo atau lebih terkenal sebagai Yoyo Padi.

Meskipun belum memutuskan siapa pengganti Yoyo, Rossa mengakui dirinya kini tengah dekat dengan seseorang spesial.

Bahkan ibu dari Rizky Langit Ramadhan itu mengaku sang putra telah memberinya restu untuk menikah lagi.

Penyanyi Rossa terang-terangan bahwa dirinya kini sedang dekat dengan sesorang.

Pasca dirinya cerai dengan Yoyo drummer Band Padi, Rossa memang memang tak buru-buru melangkah lagi ke pelaminan.

Rossa menyampaikan soal asmaranya dalam kanal Youtube Boy William dengan judul "INILAH RUMAH DIVA SEBENARNYA!! ROSSA AJAK BOY#DIBALIKPINTU", Selasa (15/7/2020).

"Are you single right now?" tanya Boy dikutip Grid.ID.

"Mmm not really," jawab Rossa.

Rossa kemudian menjelaskan bahwa dirinya sekarang memang dekat dengan seseorang.

Dirinya mengaku sangat bahagia.