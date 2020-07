Toko Bahan Bangunan di Banjarmasin Ini Juga Terdampak Corona, Omset Merosot 50 Persen

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Rumah Ali di Jalan Kampung Gadang, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ), perlu direhab. Kebetulan ada dana, langsung merehab rumahnya bertingkat dua.

"Mau beli semen dan pasir buat merehab rumah supaya lebih baik lagi dan nyaman didiami," kata Ali kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (16/7/2020).

Pemilik Toko Rahmah di Jalan Sulawesi Banjarmasin, H Ami, mengatakan, selama ini sejak pandemi corona, toko bahan bangunan juga terkena imbasnya.

"Omset penjualan kami menurun hingga 50 persen dari sebelumnya. Di kondisi new normal sekarang ini juga tak berpengaruh sama sekali dengan bahan bangunan," paparnya.

Menurut H Ami, sekarang ini orang lebih mengutamakan keperluan hidup sehari-hari ketimbang membangun atau merehab rumah.

Apalagi, lanjut dia, banyak usaha lainnya yang terdampak Covid Corona dan dirumahkan, sehingga tak terpikirkan buat biaya diluar keperluan rumah tangga.

Di toko H Ami ini menjual Semen harganya antara Rp 53.000 sampai Rp 55.000 dengan berbagai merek. Pasir Rp 190.000 se pick up, kasiboard Rp 52.500 per buah, bata ringan Rp 7.750 per biji dengan tebal 5 cm dan bata sungai Tabuk Rp 750 per biji.

"Kami juga jualan cat, kuas, paku dan keperluan bahan bangunan lainnya walau pun belum lengkap," paparnya.

(Banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)