Hasil FP 1 Moto2 GP Spanyol 2020 : Andi Gilang di Posisi 24, Murid Valentino Rossi Tercepat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Latihan Bebas 1 atau free practice (FP1) Moto2 dalam rangkaian MotoGP Spanyol 2020 Jumat (17/7/2020) jadi milik murud Valentino Rossi, Luca Marini.

Sementara itu pebalap Indonesia Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang berada di urutan ke-24 selama free practice (FP1) Moto2 Jerez 2020.

Andi Gilang mencatat waktu terbaik 1 menit 42.576 detik.

Raihan di FP1 ini lebih cepat ketimbang catatan waktunya saat tes pramusim di tempat sama akhir Februari lalu. Saat itu Gilang menempati posisi ke-28 dengan waktu 1 menit 43.526 detik.

Adapun di seri perdana Moto2 Qatar Maret lalu, Gilang berhasil finis di posisi ke 22. Pebalap asal Bulukumba, itu tampil impresif meski terbilang baru menjajal motor Kalex bermesin Triumph.

Gilang menggantikan posisi Dimas Ekky di Idemitsu Honda Team Asia.

Musim lalu, Andi Gilang menjajal Moto2 lewat jalur wildcard Moto2 San Marino, Italia karena Dimas Ekky harus pemulihan cedera.

Pebalap tercepat pertama FP1 Moto2 Jerez ialah Luca Marini, pebalap Italia itu memang tampil mendominasi sejak awal.

Jebolan VR46 Racing Academy milik Valentino Rossi itu mencatat waktu 1 menit 41.410 detik.

Menyusul di posisi kedua sampai keempat ialah Jorge Navarro, Marco Bezzechi dan Tetsuta Nagashima. Selisih catatan waktu ketiganya sangat tipis hanya berbeda nol koma sepersekian detik.

Hasil FP1 Moto2 Jerez 2020:

1 Luca Marini ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 1m 41.410s

2 Jorge Navarro SPA HDR Heidrun Speed Up (Speed Up) 1m 41.458s

3 Marco Bezzecchi ITA SKY Racing Team VR46 (Kalex) 1m 41.725s

4 Tetsuta Nagashima JPN Red Bull KTM Ajo (Kalex) 1m 41.736s

5 Marcel Schrotter GER Liqui Moly Intact GP (Kalex) 1m 41.752s

6 Sam Lowes GBR EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 1m 41.781s

7 Jorge Martin SPA Red Bull KTM Ajo (Kalex) 1m 41.785s

8 Fabio Di Giannantonio ITA HDR Heidrun Speed Up (Speed Up) 1m 41.860s

9 Joe Roberts USA Tennor American Racing (Kalex) 1m 41.882s

10 Hafizh Syahrin MAL Inde Aspar Team Moto2 (Speed Up) 1m 41.888s

11 Thomas Luthi SWI Liqui Moly Intact GP (Kalex) 1m 41.896s

12 Lorenzo Baldassarri ITA Flexbox HP 40 (Kalex) 1m 41.965s

13 Enea Bastianini ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 41.987s

14 Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 42.057s

15 Marcos Ramirez SPA Tennor American Racing (Kalex) 1m 42.133s

16 Nicolo Bulega ITA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 1m 42.148s

17 Aron Canet SPA Inde Aspar Team Moto2 (Speed Up) 1m 42.190s

18 Remy Gardner AUS Onexox TKKR SAG Team (Kalex) 1m 42.211s

19 Xavi Vierge SPA Petronas Sprinta Racing (Kalex) 1m 42.212s

20 Augusto Fernandez SPA EG 0,0 Marc VDS (Kalex) 1m 42.214s

21 Stefano Manzi ITA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) 1m 42.348s

22 Simone Corsi ITA MV Agusta Forward Racing (MV Agusta) 1m 42.495s

23 Jake Dixon GBR Petronas Sprinta Racing (Kalex) 1m 42.568s

24 Andi Farid Izdihar INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) 1m 42.576s

25 Hector Garzo SPA Flexbox HP 40 (Kalex) 1m 42.580s

26 Bo Bendsneyder NED NTS RW Racing GP (NTS) 1m 42.664s

27 Edgar Pons SPA Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) 1m 42.692s

28 Lorenzo Dalla Porta ITA Italtrans Racing Team (Kalex) 1m 43.127s

29 Jesko Raffin SWI NTS RW Racing GP (NTS) 1m 43.854s

30 Kasma Daniel MAL Onexox TKKR SAG Team (Kalex) 1m 43.987s

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Andi Gilang Ada di Posisi ke-24 di FP1 Jerez 2020"