Jadwal Live Liga Inggris Pekan 37 : Spurs vs Leicester , MU vs West Ham, Liverpool vs Chelsea

Bruno Fernandes mencetak dua gol saat Manchester United mengalahkan Brighton & Hove Albion 3-0 pada pekan ke-32 Liga Inggris, Selasa (30/6/2020). Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 37 akan dipanaskan laga Tottenham vs Leicester City, Manchester United vs West Ham United, Liverpool vs Chelsea yang penting untuk memperebutkan tiket Liga Champions musim depan.