New Normal, Rental Alat Camping Banjarbaru Tambah Stok Tenda

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Penyebaran Covid-19 di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) berimbas pada sejumlah sektor bisnis, terutama sektor pariwisata yang sangat terpuruk.

Ditutupnya sejumlah destinasi wisata di Banjarmasin, turut mempengaruhi permintaan rental alat camping yang menurun drastis pada April-Mei 2020 lalu.

Seiring penerapan new normal yang mulai dijalankan, menjadi angin segar bagi pebisnis rental alat camping yang kembali mendapatkan orderan dari para perental.

Di antaranya M2P rental alat camping Banjarbaru yang kini sudah kembali mendapatkan perental seiring era new normal yang mulai diterapkan.

• Belum Dapatkan Tenda, Korban Puting Beliung di Banjarmasin Berencana Ungsikan Anggota Keluarga

• Banjarmasin Masih Zona Merah, Masjid Raya Tak Gelar Salat Jumat, Masjid Jami Tambah Tenda

"Saat ini permintaan meningkat sudah 60 persen meskipun masih belum benar-benar kembali 100 persen normal dikarenakan hanya ada beberapa tempat wisata yang dinyatakan resmi dibuka di tengah pandemi ini," jelas Owner M2P rental alat camping Banjarbaru, Mirwanto kepadq Banjarmasinpost.co.id, Jumat (17/7/2020).

Jenis barang yang disewakan diakuinya belum ada penambahan, namun akan ada penambahan untuk stok tenda untuk mengantisipasi permintaan yang meningkat.

"Harga sewa tidak ada perubahan, sewa tenda dipatok mulai Rp 20.000 hingga Rp Rp 250.000 per hari sesuai kapasitas muatan. Ada pula kompor portable ditarif Rp 10.000 per hari, hammock Rp 10.000 per hari, matras Rp 5.000 per hari, sleeping bag Rp 15.000 per hari, tas carrier Rp 30.000 per hari dan lainnya," urainya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)