Jadwal Live Liga Italia di RCTI Mulai Malam Ini, Ada AC Milan vs Bologna, Roma vs Inter, Juventus?

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo (kanan), merayakan golnya dalam laga Liga Italia melawan Lazio di Stadion Olimpico, Sabtu (7/12/2019). Rangkaian jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 34 yang berlangsung mulai Sabtu (18/7) malam akan diwarnai laga panas AS Roma vs Inter Milan dan Juventus vs Lazio.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 34 akan mulai berlangsung malam ini Sabtu (18/7) dan sebagian akan disiarkan secara Live di RCTI.

Rangkaian jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 34 sendiri akan diwarnai laga panas AS Roma vs Inter Milan dan Juventus vs Lazio.

Dilasir dari laman resmi RCTI Plus, tiga laga Cagliari vs Sassuolo dan AC Milan vs Bologna dan AS Roma vs Inter Milan masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Sementara belum ada konfirmasi apakah laga big match pekan ini lainnya Juventus vs Lazio (Selasa, 21 Juli 2020) juga masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI.

Seluruh laga-laga Liga Italia sendiri bisa disaksikan melalui tayangan Live Streaming TV Online Bein Sports.

Laga perdana pekan 34 malam ini sendiri dibuka laga Hellas Verona vs Atalanta (Sabtu, 18 Juli 2020) malam.

Atalanta sendiri tengah dalam peforma oke dengan menang 6-2 di pekan 33.

Mereka kini duduk di posisi 3 dengan koleksi 70 poin dan hanya tertinggal 1 poin dari Inter Milan dan 7 poin dari Juventus di puncak klasemen.

Menang dari Hellas Verona bisa menjaga peluang Atalanta untuk Scudetto musim ini.

Apalagi kesempatan memperkecil ketinggalan poin pekan ini lumayan besar.